Абу-Даби, , 08:16 — REGNUM В Объединённых Арабских Эмиратах от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 11 апреля мужчина в возрасте старше 50 лет, работавший на строительной площадке в Дубае, получил положительный результат на коронавирус, однако после госпитализации его состояние начало ухудшаться. Мужчина скончался 4 мая.

Известно, что это второй гражданин Южной Кореи, скончавшийся от коронавируса за рубежом. 10 апреля пожилой гражданин Южной Кореи скончался от COVID-19 в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в ОАЭ выявили 567 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев увеличилось до 14 730.

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