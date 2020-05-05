Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Причины, по которым в Грузии введен комендантский час, 4 мая обнародовала глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили на телеканале Общественного телевидения.

По мнению чиновницы, отмена данной меры приведет к тому, что жители начнут ходить друг к другу в гости и устраивать застолья или другие собрания, что несет риск нарушения социальной дистанции.

«В условиях, когда закрыты бары, кафе, рестораны, активность такого типа, как правило, переходит в дома, в семьи, где гораздо сложнее контролировать соблюдение социальной дистанции и выполнять предписанные правила», — заявила Мезвришвили.

Она подчеркнула, что такая мера, как комендантский час, также важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, как и другие. Мезвришвили также указала на то, что есть страны, где эта мера применяется гораздо строже.

Напомним, в Грузии комендантский час действует с 31 марта. На улицу запрещается выходить с 21:00 до 6:00. В стране запустили два этапа смягчения карантинных мер, но про отмену комендантского часа ничего не говорят.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Грузии призвал членов правительства открыто отвечать на все вопросы

Читайте развитие сюжета: В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом