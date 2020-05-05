Тюмень, , 08:12 — REGNUM В Тюменской области появился единый телефон системы долговременного ухода за пожилыми людьми как часть регионального проекта «Старшее поколение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте социального развития.

Данная консультационная система призвана объединить усилия органов социального обслуживания и медицинских учреждений. По телефону можно получить информацию по вопросам организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, сообщить о нуждающихся в помощи, узнать, куда следует обратиться с проблемами немощных людей.

Единый телефон системы долговременного ухода 8−800−550−27−27. Звонок бесплатный.