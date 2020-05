Вашингтон, , 08:11 — REGNUM К популярной игре Bloodstained: Ritual of the Night вышли дополнения, которые добавляют в неё нового персонажа, а также генератор уровней, который вносит изменения в игровой процесс. Об этом 5 мая сообщил журнал PC Gamer.

Генератор позволяет геймерам выставить восемь параметров. В частности они могут изменить значения, отвечающие за расположение ключевых предметов, предметов общего назначения, магазинов, комнат хранения, а также отвечающие за виды упавших после смерти вещей врагов и кристаллических осколков.

Генератор также позволяет игрокам изменить конечные цели игры. Что касается нового персонажа Zangetsu, то он будет разблокирован после того, как геймер пройдёт «хорошую» концовку.

Bloodstained: Ritual of the Night — игра, выполненная в жанре метроидвания (игры похожие на Metroid и Castlevania). Её релиз состоялся 18 июня 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: игра The Last of Us Part II завершена и готова к релизу