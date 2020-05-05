Нагасаки, Япония, , 08:10 — REGNUM С борта круизного лайнера Costa Atlantica на берег сошли ещё не менее 130 членов экипажа, у которых японские власти не выявили заражения новым коронавирусом. Об этом 5 мая сообщает агентство Кyodo.

В числе тех, кому было разрешено покинуть судно, 125 человек являются гражданами Филиппин, которые в ближайшее время вернутся на родину. О гражданстве остальных пяти не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая здоровые члены экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося на карантине из-за нового коронавируса в японском порту Нагасаки, в количестве 44 человек могут покинуть Японию с разрешения властей данной страны. Уточняется, что они являются гражданами Индонезии, которые в течение дня вылетят на родину.

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