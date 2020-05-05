Бишкек, , 07:57 — REGNUM Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Киргизии возросло на 13 и составило 843. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за сутки умер один пациент от СOVID-19. Общее количество летальных исходов от данного заболевания в республике составило 11. Также отмечается, что 600 человек уже выздоровели и выписаны из медучреждений. С начала вспышки инфекции в стране было проведено более 58 тысяч исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Киргизии на карантине находятся еще около 28,6 тысячи человек, ранее прибывших из других стран или находившихся в контакте с зараженными.

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