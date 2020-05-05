Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Беспрецедентный рост числа антисемитских сообщений в американском интернете зафиксировали сотрудники Госдепартамента США в марте и апреле 2020 года, заявил журналистам спецпосланник ведомства по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.

«Что мы увидели за прошедшие два месяца — это настоящая волна, я бы даже сказал, цунами, антисемитизма в интернете, основанном на коронавирусе», — сказал он.

Карр связал этот рост с активностью граждан, которые пытаются бороться с «антисемитскими теориями заговора» путём публикаций, связанных с распространением коронавируса.

Ранее Центр Кантора при Тель-Авивском университете представил данные, в соответствии с которыми в течение года наблюдалась тенденция роста уровня антисемитизма в мире.

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