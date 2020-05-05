Кемерово, , 07:48 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом в Кемеровской области за последние сутки выявлены в Новокузнецке, Кемерове и Осинниках. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — десять, Кемерово — три, Осинники — один», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в региона официально зарегистрированы 180 пациентов с коронавирусом, из которых 25 выздоровели и выписаны, четверо — скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 5 мая, ещё у 14 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

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