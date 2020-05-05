Амстердам, , 07:44 — REGNUM 4 мая в ходе ежедневного брифинга Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 26 новых жертвах эпидемии коронавируса. Накануне в стране было зарегистрировано 69 смертей от последствий COVID-19. Общая смертность от коронавируса на 4 мая, по официальным данным, составляет 5082 человека.

Число новых госпитализаций 4 мая составило 42 человека, что на два меньше, чем накануне.

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в этот день увеличилось на 199 человек и составляет теперь 40 770 случаев.

Стоит отметить, что действительное число жертв и заражений превышает данные показатели, так как RIVM сообщает только о тех случаях, когда пациент прошёл тест на заражение вирусом SARS-CoV-2.

Общее число пациентов с заболеванием COVID-19, госпитализированных с начала вспышки коронавируса SARS-CoV-2, составляет теперь 11 037 человек.