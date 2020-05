Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Игра The Last Of Us Part II полностью завершена, готова к загрузке на PlayStation Network, и издатель начал её записывать на диски для PlayStation 4. Соответствующую публикацию разместил 4 мая вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн на своей странице в Instagram.

В своём сообщении он заявил, что игра «ушла на золото», т. е. разработчики создали её мастер-копию, которая используется для создания других версий игры. Таким образом, массовое производство The Last Of Us Part II началось и игра скоро будет готова для распространения по всему миру.

https://www.instagram.com/p/B_xb3gSHX59/

Sony объявила 27 апреля 2020 года, что The Last Of Us Part II выйдет в продажу 26 июня 2020 года. Предыдущая дата релиза была намечена на 29 мая 2020-го, однако разработчики решили его отложить из-за сложностей, возникших по причине эпидемии коронавируса.

