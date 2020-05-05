Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбурге в двух общежитиях продлили карантин по коронавирусу. Карантин будут продлевать и впредь в случае выявления новых заражений, заявила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

На 4 мая в общежитии по ул. Братьев Коростылевых зафиксировано 14 случаев заражения. За сутки выявлен новый случай. «При каждом новом случае будем продлевать карантин на две недели. Другого выхода нет!» — сказала глава минздрава.

В переулке Тупой, в общежитии, зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Татьяна Савинова отметила, что население настроено агрессивно, люди устали, но карантин необходимо соблюдать.

Напомним, на 4 мая в Оренбуржье зафиксировано 935 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 242 пациента. Скончались — четверо.