Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии в настоящее время официально установлено 795 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев инфицирования подтверждено в Чебоксарах и Ядринском районе, на долю которых приходится соответственно 34% и 9% случаев заражения от общего числа в республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

Всего под медицинским наблюдением находятся почти 1,5 тыс. человек, из них 977 человек отправлены на домашний карантин. По данным на 4 мая, в Чувашии новая коронавирусная инфекция официально выявлена у 795 человек, 149 человек выздоровели.

Распределение по муниципалитетам по числу выявленных заражений коронавирусом следующее:

город Чебоксары — 272.

Ядринский район — 72;

Канашский район — 51;

Янтиковский район — 50;

Порецкий район — 35;

Урмарский район — 34;

Чебоксарский район — 33;

Батыревский район — 33;

город Новочебоксарск — 29;

Шумерлинский район — 27;

Цивильский район — 21;

Алатырский район — 17;

Шемуршинский район — 16;

Красночетайский район — 16;

Аликовский район — 14;

Мариинско-Посадский район — 13;

Комсомольский район — 12;

Вурнарский район — 12;

Моргаушский район — 11;

Яльчикский район — 10;

Ибресинский район — 10;

Красноармейский район — 5;

Козловский район — 2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев назвал две основные причины роста числа инфицированных SARS-CoV-2. По его словам, они «лежат на поверхности»: нарушение домашнего карантина и бессимптомное течение заболевания COVID-19.