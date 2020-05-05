Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Американская компания Nike объявила о сотрудничестве с благотворительными организациями для передаче медицинским работникам в США и Европе, борющимся с COVID-19, 140 тысяч единиц обуви, одежды и дополнительного снаряжения. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что для использования в больницах будет передано 32,5 тыс. пар специально разработанной для медицинского персонала обуви, помогающей повысить комфорт и безопасность ног в условиях интенсивной работы

30 тыс. пар будет направлено в больницы Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса и Нью-Йорка. Дополнительные 2,5 тыс. пар будут пожертвованы больницам по всей Европе, включая Барселону, Берлин, Лондон, Милан, Париж и Брюссель.

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