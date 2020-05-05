Москва, , 07:07 — REGNUM Существует единственно верный способ укрепить иммунитет — ведение здорового образа жизни, сообщил 4 мая врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

«Все почему-то думают, что укрепить иммунитет можно, сидя на диване и пожирая какие-то конкретные лекарства. Нет», — сказал он в видеообращении.

Комаровский добавил, что для укрепления иммунитета потребуются физические нагрузки, исключение вредностей из рациона, отсутствие избытка сахара. Также, по его словам, иммунной защите необходимо «постоянно контактировать с кучей бактерий», поэтому полная стерильность не нужна. Кроме того, укреплению иммунитета будут способствовать свежий воздух и регулярный секс.

Ранее врач посоветовал при обнаружении у себя симптомов заражения коронавирусом пить «литрами» жидкость и есть фрукты.

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