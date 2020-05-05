Веллингтон, , 07:04 — REGNUM Перемещение граждан между Новой Зеландией и Австралией будет разрешено только тогда, когда стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией в обеих странах, заявила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в ходе онлайн-обращения.

Она провела переговоры с правительством Австралии, на которых обсуждался вопрос открытия границ между странами. Ардерн заявила, что обе страны исторически тесно связаны и гражданам этих государств необходимо беспрепятственное перемещение.

Однако границы власти Австралии и Новой Зеландии готовы открыть, когда появится уверенность в том, что не возникнет вспышки заболевания коронавирусом нового типа из-за поездок. Ардерн подчеркнула, что граждане Новой Зеландии, оказавшиеся в Австралии, могут вернуться домой при условии соблюдения карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая власти Новой Зеландии из-за угрозы распространения коронавируса нового типа в очередной раз продлили действие режима чрезвычайного положения.

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