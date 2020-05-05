Владивосток, , 07:05 — REGNUM Борт авиакомпании «Россия» доставил 5 мая из Вьетнама во Владивосток почти 90 российских граждан.

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По информации «РИА Новости», самолёт 4 мая вылетел из аэропорта Камрань на час позже расписания. Во Владивосток вернулось 89 пассажиров, которые должны теперь находиться на 14-дневном карантине по домам или в обсерваторах.

В Россию с начала апреля вернулись более 170 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге 4 мая ожидали вывозного рейса с российскими туристами из Таиланда. Всего 110 пассажиров.