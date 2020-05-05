Абуджа, , 06:39 — REGNUM В Нигерии подтвердили 245 случаев заражения коронавирусом нового типа за одни сутки. Это является самым крупным показателем ежесуточного прироста зараженных с начала пандемии, сообщает пресс-служба нигерийского центра по профилактике заболеваний.

Общее количество зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 2802. Также за прошедшие сутки в Нигерии от осложнений COVID-19 скончались шесть человек, увеличив тем самым число жертв до 93.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая власти крупнейшего города Нигерии Лагоса ослабили карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. В городе сохранен ночной комендантский час и действует обязательный масочный режим.

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