Хэфэй, Китай, , 06:22 — REGNUM Научная онлайн-выставка и торговая ярмарка началась в столице провинции Аньхой городе Хэфэй на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Более 30 крупных проектов было заложено с начала выставки 1 мая. Более 200 продуктов, включая новейшее оборудование и технологии в области медицины были представлены в Аньхойском инновационном центре. Среди них также был представлен Тоцилизумаб — лекарство, предложенное Научно-технологически университетом Китая для лечения COVID-19.

Лекарство отпускается под брендовым названием «Актерма». Предполагается, что оно достаточно эффективно в блокировании цитокинового шторма, поэтому оно внедрено во все актуальные перечни лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции.