Москва, , 06:18 — REGNUM Совершать некоторые сделки с использованием портала «Госуслуги» предложили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России. Соответствующий проект постановления ведомство разместило 4 мая на портале нормативных актов.

В нём говорится, что гражданам может быть предоставлена возможность использования «неквалифицированной электронной подписи» для совершения сделок через портал «Госуслуг» в период эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

Изначально функционал планируется запустить с 1 июня 2020 года в порядке эксперимента.

Он, в частности, позволит заключать договоры аренды федерального имущества, предоставлять отчётность в налоговую службу, подписывать документы при трудоустройстве, выполнять некоторые другие действия, которые позднее одобрит министерство.

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