Веллингтон, , 06:19 — REGNUM В Новой Зеландии из-за угрозы новой коронавирусной инфекции в шестой раз продлевается действие режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в опубликованном 5 мая на сайте правительства сообщении министра гражданской обороны страны Пеени Хенаре.

Как отмечается в документе, чрезвычайное положение в Новой Зеландии продлевается ещё на семь дней для того, чтобы после снижения уровня угрозы «проявить особую бдительность и зафиксировать все наши достижения».

Напомним, режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом был объявлен в Новой Зеландии 25 марта. На настоящий момент число вероятных и подтверждённых случаев инфицирования в стране осталось неизменным и составляет 1 487 человек. Также неизменным осталось и общее число умерших среди больных с COVID-19 — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн проведёт переговоры со своим австралийским коллегой Скоттом Моррисоном на предмет возможности открытия границ между странами.

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