Якутск, , 06:23 — REGNUM Депутаты Якутии и часть работников аппарата Госсобрания, которые контактировали с коллегой с положительным тестом на коронавирус, находились в режиме самоизоляции, работая удаленно. 5 мая было лабораторно подтверждено, что у всех отрицательные результаты на коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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«Первичный и повторный анализы на наличие COVID-19 подтвердили отсутствие заражения у всех контактировавших. Государственное Собрание не прерывает свою деятельность, обеспечивая работу парламента в удалённом режиме», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля стало известно, что у депутата Госсобрания выявлен предварительно положительный тест на коронавирусную инфекцию.