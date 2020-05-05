Сеул, , 06:10 — REGNUM Общее число случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 10 804 после подтверждения результатов анализов еще у троих пациентов, 5 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Кроме того, за сутки скончалось двое больных COVID-19. Всего на территории страны зафиксировано 254 летальных исхода при данном заболевании. Еще 9 283 человека выздоровели.

С начала вспышки инфекции в республике проведено более 620 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Южной Корее начали производить выплаты в рамках единовременной финансовой помощи гражданам, пострадавшим от ситуации с распространением коронавируса.

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