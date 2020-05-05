Берлин, , 06:02 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки подтвердили еще 685 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Таким образом общее количество выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии достигло 163 860. Также за 4 мая в стране скончались 139 человек от осложнений COVID-19. С начала пандемии в ФРГ число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 6831.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая власти Германии заявили о намерениях выделить 525 млн евро на разработку вакцины от коронавируса. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила затраты на разработку вакцины в 8 млрд евро.

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