Москва, , 05:57 — REGNUM Около 400 человек вылетели рейсом «Аэрофлота» из Лос-Анджелеса в Москву 4 мая, сообщил журналистам представитель правления конгресса русских американцев и координационного совета организаций соотечественников в Лос-Анджелесе Иван Подвалов.

По его словам, на рейс попали те, кто приобретал билеты и регистрировался заранее, а также граждане, которые сделали это непосредственно перед вылетом в аэропорту.

По информации сервиса Flight Radar, самолёт вылетел рейсом SU107 из Лос-Анджелеса в 16:28 по времени Западного побережья США (02:28 мск), его прибытие в Москву ожидается во вторник в 13:25 мск.

Ранее посольство России в США сообщало, что этим рейсом воспользуются граждане из регионов, расположенных преимущественно в центральной части РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Лос-Анджелеса в Москву 4 мая вылетят около 200 граждан России