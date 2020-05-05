Пекин, , 05:50 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй уже 31 день подряд, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Последний заболевший в регионе был выявлен 4 апреля. Кроме того, в Хубэе также уже долгое время не имеется ни одного заболевшего, находящегося на лечении. Все пациенты были выписаны из больниц провинции.

В провинции также зафиксировано 650 бессимптомных случаев заражения вирусом. Все они находятся под наблюдением медиков. С понедельника число таких случаев выросло на 12, и еще 16 человек были сняты с карантина.

Отметим, что общее число заболевших в провинции достигло 68 128 человек, включая 50 333 в столице региона городе Ухане. Провинция является самой пострадавшей от эпидемии этой опасной инфекции в Китае.