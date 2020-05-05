Абакан, , 05:47 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в республиканском правительстве.

11 случаев — это семейные и служебные контакты. Три случая выявили в Абаканской межрайонной клинической больнице: заразились два медработника и один пациент. Ещё у двоих человек — симптомы респираторной инфекции.

Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Хакасии по состоянию на 5 мая составляет 318, в том числе 25 человек уже излечились от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии восемь пациентов с коронавирусом скончались, в том числе молодой врач.

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