Харбин, Китай, , 05:28 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

В провинции за все время эпидемии подтверждено 558 случаев заболевания опасной инфекцией, еще 386 больных прибыли в страну из-за рубежа. Из общего числа местных заболевших, 492 человека покинули госпитали страны по выздоровлению, из «импортных» больных выздоровели уже 227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтвержден лишь один новый заболевших новой инфекцией. Им оказался прибывший в Шанхай из-за границы Китаец. Общее число заболевших в стране достигло 82 881 человека, включая 4633 погибших.

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