Новосибирск, , 05:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 21:00 (время местное) 4 мая, после заражения коронавирусом выздоровели ещё 29 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Всего на территории области зарегистрирован 681 случай заражения коронавирусом, из которых 179 пациентов выздоровели, девять человек скончались.

Тем временем коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе. Под наблюдением врачей находятся 1824 человека, для 12 437 новосибирцев карантин завершён.

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