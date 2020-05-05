Кейптаун, , 05:22 — REGNUM В Южно-Африканской республике выявили 437 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава ЮАР.

«К сожалению, мы сообщаем еще о семи смертях от осложнений COVID-19», — заявил министр здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии коронавирусом нового типа в ЮАР заразились 7220 человек, 138 — скончались от болезней, вызванных инфекцией. Также от COVID-19 вылечились 2746 человек, их уже выписали из медучреждений.