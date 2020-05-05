Бразилиа, , 05:44 — REGNUM 107 780 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено в Бразилии, вместо 105 222 случаев объявленных ранее. Уточнённые данные вечером 4 мая были представлены на сайте бразильского министерства здравоохранения.

За последние сутки было выявлено не 4 075, а 6 633 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Число летальных исходов у больных с COVID-19 также было скорректировано и достигло 296. Всего в стране 7 321 умерший. Выздоровели 45 815 человек.

Вместе с тем, по данным, опубликованным на сайте Университета Джонса Хопкинса на 05:07 мск 5 мая, для Бразилии указана ещё большее количество инфицированных — 108 266 человек, и умерших — 7 343 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 105 222 случаев инфицирования новым коронавирусом подтверждено в Бразилии, 4 мая сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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