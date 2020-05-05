Якутск, , 04:56 — REGNUM Руководство Якутии оценило ситуацию с распространением коронавируса на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении как стабильную, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, авиакомпания «Якутия» заключила контракт с основным генеральным подрядчиком — АО «Стройтранснефтегаз» по вывозу вахтовых работников, и с 3 мая самолёты начали вывозить вахтовиков в Башкирию. Уже эвакуировано 400 человек. Ранее 50 человек улетели в Омск, 44 человека — в Ямало-Ненецкий автономный округ, в город Ноябрьск и 61 человек — в стационары Якутии. В вахтовых посёлках проводится повторное тестирование. Официально Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Чаяндинского месторождения.

Всего на Чаяндинском месторождении 1 800 вахтовиков из Башкирии, сотни — из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей.

В вахтовых посёлках на данный момент работают 25 медиков.

«Уже развёрнут мобильный госпиталь, ведутся работы по разворачиванию пунктов временного размещения на 125 мест», — добавили в пресс-службе правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минздраве РФ считают, что заражённых коронавирусом на Чаяндинском месторождении не менее 3 тыс. человек.