Мехико, , 04:39 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявлено 1434 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

По его данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 24 905. Также с начала пандемии в Мексике от осложнений COVID-19 скончался 2271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мексики решили переоборудовать автодром «Формулы-1» в госпиталь для приема больных COVID-19. Предполагается, что в госпитале разместят 218 коев для пациентов, а также 26 палат интенсивной терапии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике решили переоборудовать автодром «Формулы-1» в госпиталь