Маунтин-Вью, США, , 04:38 — REGNUM Видеосервис YouTube повторно подписал эксклюзивный контракт с популярным видеоблогером PewDiePie (Феликс Чeльберг). Об этом последний сообщил 4 мая на своей странице в Twitter.

«Потоковое вещание — это то, на чем я сконцентрируюсь в 2020 году и в дальнейшем, поэтому возможность стать партнером YouTube и быть в авангарде новых функций продукта — это особенное и захватывающее будущее», — сказал PewDiePie.

Стоит отметить, что при этом администрация YouTube заявила: несмотря на заключение нового соглашения Чeльберг не получит от платформы особых условий, если он продолжит совершать действия, противоречащие текущей политике компании.

Напомним, в декабре 2019 года PewDiePie заявил, что он хочет отдохнуть от YouTube. Видеоблогер также выступил с критикой изменений в политике компании, которые, по его мнению, лишили YouTube «острого» контента, из-за чего платформа может стать «скучной».

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