Пекин, , 04:48 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Китая был выявлен один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом 5 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что как и накануне, случай нового заражения завезён в страну — в Шанхай.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране 87 пациентов выздоровели от COVID-2019 и не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Всего в стране 82 881 подтвержденный случай заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 395 человек (29 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 853 человека выписаны из больниц, 4 633 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 мая, за прошедшие сутки на территории Китая выявлено три новых случая инфицирования коронавирусом.

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