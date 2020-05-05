Вашингтон, , 04:23 — REGNUM В онлайн-магазине Steam вскоре может появиться игра Yakuza 7: Like the Dragon. Об этом 5 мая сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание, что игра появилась 4 мая 2020 года в базе данных сайта SteamDB, который отслеживает появление игр на этой платформе. К сожалению, пока нет информации о дате релиза.

Автор статьи предположил, что, возможно, Yakuza 7: Like the Dragon появится в Steam одновременно с релизом англоязычной версии для PlayStation 4 (точнаа дата пока не установлена).

Релиз японского версии Yakuza 7: Like the Dragon на PlayStation 4 состоялся 16 января 2020 года. Это ролевая игра популярной серии, разработкой которой занимается компания SEGA.

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