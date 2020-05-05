Оттава, , 04:21 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 60 772, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Также с начала пандемии от осложнений COVID-19 скончались 3854 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Канады объявил, что в стране проведен почти 1 млн тестов на выявление коронавируса нового типа. Также 4 мая власти канадского Монреаля отложили на неделю ослабление ограничений карантинного режима. Ранее он планировался на 11 мая, однако теперь снятие ограничений предварительно перенесено на 18 мая.

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