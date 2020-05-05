Ухань, Китай, , 04:18 — REGNUM Ни одного нового случая заболевания COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Кроме того, на текущий момент в регионе не числится ни одного больного коронавирусной инфекцией нового типа. Региона также понизил уровень эпидемиологической грозы с высшего да второго со 2 мая.

Напомним, что ранее регион считался эпицентром эпидемии коронавируса и продолжает оставаться самым пострадавшим от эпидемии регионом Китая. За прошедшие сутки в Китае выявлен лишь один новых заболевших COVID-19.

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