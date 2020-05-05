Пекин, , 04:13 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый случай заболевания «импортным» COVID-19, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Общее число прибывших из-за рубежа больных COVID-19 в Китае достигло 1676 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Из этого числа 1351 человек был выписан из госпиталей по выздоровлению, еще 325 человек продолжают оставаться на лечении, включая пятерых в тяжелом состоянии. Смертей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки госпитали Китая покинули 87 человек, переболевших опасной инфекцией, а общее число выздоровевших достигло 77 853 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае за сутки выписано еще 87 переболевших COVID-19