Красноярск, , 04:24 — REGNUM В течении дня 5 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, сильный западный ветер, достигающий на порывах 15−20 м/с, местами шквалистые усиления до 25−30 м/с. Об угрозе чрезвычайных ситуаций вызываемых такими погодными условиями жителей региона предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Предупреждение об этом также было разослано на телефоны жителей региона.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, порывистый северо-западный ветер 15−18 м/с ожидается в Эвенкийском МР.

В центральных и южных районах края также сохраняется высокая пожарная опасность 4-го класса.