Пекин, , 04:08 — REGNUM За прошедшие сутки еще 87 человек покинули госпитали Китая по выздоровлению от COVID-19, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 853 пациента переболели опасной коронавирусной инфекцией нового типа в Китае. Все они выписаны из больниц.

Всего в Китае подтвержден 82 881 случай заболевания COVID-19 на текущий момент, включая 4633 скончавшихся от инфекции. За прошедшие сутки в стране выявлен всего один новый случай заболевания.