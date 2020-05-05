Якутск, , 04:15 — REGNUM Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) обновил данные по числу заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке на 100 тыс. населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, на 4 мая в Якутии количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения составляет 32,3, на Чукотке — 48,4, на Колыме — 80,1, на Камчатке — 107,6, в Хабаровском крае — 50,2, на Сахалине — 5,7, в Приморском крае — 28,5, в Еврейской автономной области — 88,9, в Амурской области — 10,5, в Бурятии — 37,9, в Забайкалье — 18,4.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля высокая концентрация заражённых коронавирусом была в Магаданской области.