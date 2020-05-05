Пекин, , 03:59 — REGNUM В Китае не выявлено новых внутренних случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Несмотря на это, один новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Шанхае у приезжего из-за рубежа, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Ни одного случая гибели людей от инфекции по всей стране выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, число больных COVID-19 в Китае впервые с 23 января упало до менее, чем 500 человек.

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