Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стрэттон выступил с заявлением по поводу ситуации, сложившейся между студией id Software и композитором Миком Гордоном, который написал музыку к DOOM 2016. Он опубликовал его 4 мая на форуме Reddit.

В своём посте Стрэттон дал понять: он вынужден был рассказать о том, что произошло после того, как фанаты обрушились с критикой на Чеда Моссхолдера, который стоял в качестве автора ряда композиций официального саунтрека DOOM Eternal.

Продюсер сообщил, что Гордон, обязавшийся выдать 12 композиций, входящих в саундтрек, в феврале 2020 года попросил компанию предоставить ему дополнительное время из-за возникших технических трудностей. При этом он сообщил, что передаст компании не 12 треков, а около 30.

Студия id Software предоставила ему дополнительные шесть недель, однако в начале апреля 2020 года начала беспокоиться по поводу того, что она может их не получить. В итоге Стрэттон в качестве резервного плана попросил Чэда Моссхолдера, являющегося ведущим аудиодизайнером компании, подготовить композиции на основе аудиофайлов (не являющихся мастер-треками), которые предоставил Гордон.

Из-за того, что девять треков, которые музыкант предоставил изначально, были выполнены в жанре эмбиент и не имели того жёсткого стиля, который хотели бы услышать фанаты DOOM, id Software в итоге договорилась с Гордоном, что его треки будут объединены с треками Моссхолдера.

Напомним, когда id Software выпустила официальный OST, многие фанаты заметили, что треки были не того качества, какое они ожидали получить, и стали обвинять в этом Моссхолдера. При этом Гордон комментируя одну из таких публикаций, заявил, что он не имеет никакого отношения к этой работе. Позже он сказал журналистам, что вряд ли будет снова работать с id Software.

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