Ухань, Китай, , 03:53 — REGNUM Старшеклассники и старшекурсники 121 старшей и профессиональной школ возобновили учебный процесс в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Всего 83 старших средних школ и 38 средних профессиональных школ Уханя оказались в первой партии учебных заведений, которые возобновляют работу после карантина, сообщил заместитель генерального секретаря муниципального правительства Уханя Ли Тао.

В школах была проведена превентивная дезинфекция перед открытие. Соответствующие проверки здоровья являются обязательным требованием для всех учеников и преподавателей школ. Тем не менее, дата выхода на учебу для учеников младших и средних классов пока не объявлена.