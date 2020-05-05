Пекин, , 03:35 — REGNUM Крупнейший межпровинциальный автобусный транспортный хаб Пекина официально возобновил работу спустя три месяца карантина, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Хаб «Люлицяо» был закрыт с 26 января в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае. Теперь же первый автобус покинул хаб по направлению к городу-спутнику Пекина Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

«Около 39 маршрутов возобновят свою работу сегодня. Преимущественно, речь идет о онаправлениях Пекин — Хэбэй и Пекин — Шаньсти, а также Пекин — Внутренняя Монголия. Частота отправления автобусов, как ожидается, достигнет 200 в день по 85 маршрутов уже к 9 мая», — заявил генеральный директор транспортного хаба «Люлицяо» Юй Хайцюань.

Напомним, что 30 апреля власти Пекина снизили уровень эпидемиологической опасности с высшего до второго, что развязало руки очень многим отраслям, возобновившим свою работу. Тем не менее, всех пассажиров по-прежнему обязывают носить лицевые маски.