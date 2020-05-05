Пекин, , 03:28 — REGNUM Число онлайн-геймеров в Китае достигло 532 млн по данным на март текущего года, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 47,98% больше, чем по данным на конец 2018 года, говорится в докладе Информационного центра сети Интернет Китая. Число любителей интернет-игр в Китае составило 58,9% от общего числа интернет-пользователей страны, коих насчитывается 904 млн.

Число мобильных геймеров, которые играют на мобильных устройства вроде телефонов или планшетов, составило 529 млн человек в марте или 59% от общего числа пользователей мобильного интернета, коих насчитывается 897 млн.

Всего 1570 игр было разрешено в Китае в 2019 году. Игровые платформы вроде мобильной консоли Nintendo Switch и интернет-магазина Steam были представлены в Китае в прошлом году, что значительно нарастило рынок игроков.