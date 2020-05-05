Лхаса, Китай, , 03:23 — REGNUM В столице китайского Тибета городе Лхаса открылся новый Дворец молодежи, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Строительство дворца началось в июле 2017 года при поддержке властей провинции Гуандун на юге страны. В него было вложено 175 млн юаней (около $24,8 млн), а площадь его ставила 27 тыс. кв. метров. Дворец Молодежи состоит из стрех функциональных зон — образовательной, практической и тематической.

Дворец призван усилить внешкольное образование тибетской молодежи, а также стать важным окном для коммуникации с другими молодыми людьми по всей стране, сообщили преподаватели дворца. Дворец откроет двери более 1,3 млн молодых людей всех этнических групп региона.