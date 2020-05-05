Пекин, , 03:16 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с ливнями, которые должны обрушиться на южные и восточные районы Китая, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

С 4 по 5 мая мощные ливни должны обрушиться на обширные районы провинций Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая. В некоторых районах ожидаются осадки до 60 мм.

Метеоцентр рекомендует местным властям подготовиться к возможным наводнениям и оползням, которые может спровоцировать дождливая погода, а также максимально сократить всю деятельность на открытом воздухе в особо опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения погодной опасности, где «красный» является высшим уровнем угрозы, а за ним следуют «оранжевый», «желтый» и «синий» по мере убывания.