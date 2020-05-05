Вашингтон, , 03:14 — REGNUM К игре Sekiro: Shadows Die Twice выпустили модицикацию (мод), которая добавляет в неё онлайн-режим. Об этом 5 мая сообщил портал DSOGaming.

Разработчиком мода является пользователь, известный под ником LukeYui. Дополнение вводит в игру онлайн-режимы кооператива и PvP (игрок против игрока). Оно позволяет одновременно играть в Sekiro: Shadows Die Twice шестерым геймерам. Мод получил название Sekiro Online, его можно скачать на портале Nexus Mods.

Sekiro: Shadows Die Twice представляет собой игру в жанре приключенческого экшена, в которой геймерам предлагают выступить в роли мечника с рукой-протезом, способной превращаться в оружие. Релиз игры состоялся 22 марта 2019 года.

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