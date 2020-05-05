Пекин, , 02:57 — REGNUM На материковой части Китая число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 опустилось ниже 500 впервые с 23 января, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Всего 481 больной COVID-19 остается госпитализированным в больницах Китая на текущий момент, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. По словам пресс-секретаря министерства, Ми Фэна, всего 92 новых случая заболевания опасной инфекцией выявлено в Китае за прошедшие две недели.

Тем не менее, Китай не намерен снижать интенсивность борьбы с эпидемией, несмотря на эти выдающиеся результаты. Как отмечают эксперты, остается риск повторной эпидемии нового коронавируса в Китае.